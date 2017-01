15-01-2017 11:03

Espaço Saúde do Peso promove rastreios gratuitos à população

Com o objetivo de alertar para a importância da prevenção no cuidado da saúde, o Espaço Saúde do Peso, em parceria com a Labco, promove uma ação de rastreios gratuitos à população da Covilhã. A iniciativa decorrerá hoje e qualquer pessoa que se desloque ao Auditório da Junta de Freguesia do Peso (entre as 14h30 e as 16 horas) e/ou ao Jardim da Residência Sénior do Peso (entre as 16h30 e as 18h30), poderá medir a glicémia e tensão arterial, bem como receber um kit que contém, entre outras ofertas, um voucher de desconto num teste de intolerância alimentar A200 da Labco. Os presentes poderão ainda assistir a uma conferência sobre Saúde Comunitária, bem como usufruir de um Workshop sobre alimentação saudável, seguido de um lanche.