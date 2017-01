14-01-2017 20:01

Festa das Papas regressa à Póvoa de Atalaia

Teve início hoje a festa em honra de São Sebastião, mais conhecida como a Festa das Papas, na Póvoa de Atalaia (Fundão). O ponto alto da festividade será amanhã, por volta das 13 horas, com a celebração da missa e o cortejo com as papas até à capela, onde serão distribuídas à população depois de benzidas.

Segundo reza a lenda, a região foi vítima de uma praga de gafanhotos e a população da Póvoa de Atalaia, devota de São Sebastião, tratou de fazer uma promessa ao padroeiro para que poupasse a aldeia e protegesse as colheitas, constituídas maioritariamente por cereais. Em troca, iriam oferecer papas de carolo e coscoréis, feitos com o que resultasse das colheitas salvas. Conta-se também que todas as terras vizinhas sucumbiram à praga, mas que a Póvoa de Atalaia foi poupada, sendo que os pequenos predadores foram morrer, “por milagre”, à porta da capela de São Sebastião situada na aldeia.