14-01-2017 18:30

Comemoração em honra de Santo Antão

Começa hoje a Festa em Honra e Louvor de Santo Antão, na Vela. A festividade decorre durante dois dias e tem início esta noite (21 horas) com a celebração da palavra, na Capela de Santo Antão, seguindo-se a procissão. Às 22h30 a festa prossegue com a atuação da Banda Matrix. Amanhã, pelas 14h30, realiza-se a celebração da eucaristia, na Igreja Matriz, seguida de procissão. O evento contará ainda com jogos tradicionais (15h30) e termina com a atuação do Grupo de Concertinas "Sons do Mondego" (16 horas).