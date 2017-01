14-01-2017 15:12

Filipe Crawford encena Dario Fo no TMG

O teatro está de regresso ao TMG com uma produção de Filipe Crawford, que terá lugar hoje (21h30) no pequeno auditório. Trata-se de “Dédalo e Ícaro”, uma dramaturgia do Prémio Nobel Dario Fo (1926 - 2016) adaptada pelo ator e encenador português. Dédalo e Ícaro são duas personagens mitológicas clássicas e os heróis da primeira história, que narra a fuga do Labirinto de Creta, onde se esconde o famoso Minotauro, que pai e filho levam a cabo construindo asas que lhes permitem voar. Contudo, Ícaro morre ao chegar demasiado perto do sol, levando Dédalo a concluir que «fugir para o sonho é morrer». A segunda narrativa intitula-se “O Sacrifício de Isaac” e conta o famoso episódio bíblico em que Abraão é obrigado a sacrificar o seu filho preferido a Deus. O tema do sacrifício é aqui alvo de duras críticas, pois nem tudo o que vem do Céu é justo e benéfico.