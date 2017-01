14-01-2017 14:16

Álvaro Guerreiro homenageado pela Liga dos Bombeiros Portugueses

Álvaro Guerreiro, antigo presidente dos Bombeiros da Guarda e da Federação Distrital de Bombeiros, será agraciado hoje (19 horas) com a Fénix de Honra, uma das mais altas distinções atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Este galardão surge como reconhecimento do trabalho de uma vida dedicada à causa do voluntariado. A homenagem decorrerá durante a sétima Gala do Bombeiro do Distrito da Guarda, que terá lugar no Parque Senhora dos Verdes em Gouveia.