14-01-2017 13:33

Sporting da Covilhã perde em casa

O jogo de hoje entre o Sporting da Covilhã e o Penafiel teve um resultado infeliz para os serranos. O Penafiel venceu os leões da serra por 3-2 num jogo da 22.ª jornada da segunda liga. Os golos do Sporting da Covilhã foram marcados por Harramiz (66') e por Onyeka (72'). Apesar do esforço dos serranos em campo, o Penafiel levou a melhor, tendo marcado três golos. Os autores da vitória foram Wellington, que marcou dois golos (7' e 68'), e Rafa Sousa que marcou ao primeiro minuto de prolongamento. Com a vitória, o Penafiel subiu até ao quinto lugar da tabela classificativa, estando em igualdade pontual com o Benfica B. Já o Covilhã, encontra-se na décima posição. Na próxima quarta feira volta a Taça de Portugal, com o Sporting da Covilhã a receber no Complexo Desportivo da Covilhã o V. Guimarães, pelas 18h30.