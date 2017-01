14-01-2017 10:19

Ciclo de cinema “Dar a Ver” no Fundão

No âmbito dos “Encontros Cinematográficos”, vai realizar-se hoje, a partir das 15 horas, o ciclo de cinema “Dar a Ver”. A mostra de filmes portugueses decorrerá n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão. O ciclo, organizado pela Associação Luzlinar e pelo município, tem como principal objetivo dar visibilidade a filmes que, apesar de terem percorrido vários festivais nacionais e internacionais, não tiveram estreia comercial. Pretende-se entender e discutir os filmes, criando uma memória ativa e crítica, quer através da projeção e do encontro, quer através de um jornal com textos inéditos de Hugo Pereira, Daisuke Akasaka, Bruno Andrade, João Palhares, Tiago Costa, Ivana Milos e Mário Fernandes. Para além destes nomes, marcarão também presença no evento realizadores como Vanessa Duarte, Hiroatsu Suzuki, Rossana Torres, Daniel Pereira, José Oliveira, João Rodrigues, Sílvia das Fadas e Nelson Fernandes.