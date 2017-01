13-01-2017 18:41

Formação sobre salvaguarda de arte sacra amanhã na Guarda

O Departamento do Património Cultural da Diocese da Guarda organiza no sábado, no futuro Museu de Arte Sacra, uma ação de formação sobre a preservação e salvaguarda do património cultural da Igreja.

A atividade será orientada pela técnica de conservação e restauro Vera Duarte, voluntária daquele departamento, e destina-se aos párocos, comissões fabriqueiras, zeladores, casas religiosas e demais entidades ligadas à Igreja.