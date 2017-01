13-01-2017 18:23

Balcão Único Móvel entra em atividade na segunda-feira

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, anunciou hoje que vai iniciar, na segunda-feira, o projeto do Balcão Único Móvel, com o qual pretende aproximar os seus serviços dos munícipes de todo o concelho. Segundo a autarquia, presidida por António Robalo (PSD), o Balcão Único Móvel, instalado numa viatura, é um equipamento que irá percorrer as várias freguesias do Sabugal, abrangendo um total de 67 localidades. No novo serviço disponibilizado à população, será possível efetuar pagamentos, tratar de assuntos relacionados com águas e saneamento, obras particulares, taxas e licenças, entre outros. A viatura do Balcão Único Móvel circulará dias úteis, no período da manhã.