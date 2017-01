13-01-2017 17:26

Tó Trips e João Doce no TMG

O espetáculo de Tó Trips e João Doce terá lugar, esta noite, no café-concerto do TMG, por volta das 22 horas. Com o objetivo de levar o disco “Guitarra Makaka – Danças a um Deus Desconhecido” pelo país fora, Tó Trips (guitarrista) convidou e construiu um espetáculo com o percussionista João Doce, reputado músico angolano, conhecido como membro dos Wray Gunn e colaborador de The Legendary Tigerman. A entrada é livre.