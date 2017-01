13-01-2017 16:07

Sensible Soccers esta noite n''A Moagem

Os Sensible Soccers são os protagonistas de mais uma sessão dos “Sons à Sexta” hoje (22 horas), n'A Moagem, no Fundão.

A banda nasceu como quarteto e tornou-se um trio no período imediatamente anterior à gravação do novo álbum. O seu repertório move-se entre géneros e imaginários muito variados. Sem esconderem o gosto pela melodia pop, os Sensible Soccers fogem ao formato tradicional, optando maioritariamente por estruturas e arranjos em progressão.

Já nos concertos a sua música ganha uma energia extra, que a torna surpreendente até para o público que melhor conhece o seu trabalho.