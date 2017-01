13-01-2017 15:31

GNR da Guarda reforça vigilância a idosos por causa do mau tempo

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje que vai proceder ao reforço da vigilância dos idosos do distrito que vivem sós e isolados, devido às baixas temperaturas previstas para a região. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a partir de hoje e, pelo menos até dia 21, uma descida das temperaturas, em especial da mínima, que pode atingir valores entre -1 e -4 graus em Bragança, Vila Real, Guarda, Braga, Leiria, Viseu, Évora e Portalegre. Nas deslocações, os militares também transmitem conselhos e alertas aos idosos para não correrem perigos no interior das habitações, nomeadamente com o uso de lareiras, braseiras e aquecedores. A operação "Censos Sénior 2016" da GNR, que decorreu entre 01 e 30 de abril em todo o país, revelou que no distrito da Guarda foram sinalizados 3.870 idosos que vivem sozinhos ou isolados, mais 634 do que em 2015.