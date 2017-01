13-01-2017 12:56

Exposição "A Forma" no Fundão

A exposição de desenho e pintura "A Forma", de Flávio Delgado, será hoje inaugurada, pelas 16 horas, n' A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão. A mostra, organizada pela Associação Luzlinar e pelo Município do Fundão, estará patente até dia 12 de março e poderá ser vista em vários locais da cidade, como a Câmara Municipal do Fundão, Espaço Pontes, Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola, Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, Tribunal Judicial da Comarca do Fundão e Agrupamento de Escolas do Fundão.