13-01-2017 11:11

Inês Monteiro e Nuno Lopes são campeões distritais de corta-mato

Inês Monteiro e Nuno Lopes, ambos do CA Seia, sagraram-se campeões distritais de corta-mato no domingo, em Santa Comba (Seia).

A prova organizada pela Associação de Atletismo da Guarda contou com a participação de 76 atletas dos vários escalões etários e de diferentes clubes. Nas senhoras, a regressada Inês Monteiro parece estar a ajustar contas com o passado e ganhou a corrida principal, de 7.350 metros, com o tempo de 27m01s.

Nove segundos depois chegou Marta Martins (ACR Senhora Desterro), segunda classificada e a colega de equipa Sara Carvalho completou o pódio, com a marca de 27m21s. Nos homens, Nuno Lopes ganhou destacado ao completar os 8.400 metros do percurso em 26m55s. Abílio Gonçalves (ACR Senhora Desterro) foi segundo após 27m23s e Cristiano Pereira (Casa do Povo Mangualde), que correu extra competição, terminou na terceira posição em 27m29s.

Nos restantes escalões os campeões foram Joana Marques e Mário Vicente (ambos do CA Seia) em infantis, Flávia Marques e João Dinis (ambos da Senhora Desterro) em iniciados e Joana Matos (Leões da Fronteira, Vilar Formoso) e Afonso Rodrigues (Senhora Desterro) em juvenis.

Em juniores, o título feminino não foi atribuído, tendo ganho a atleta Maria Bernardo, da ADR Água de Pena, que participou extra competição. Já nos homens venceu Alexandre Figueiredo (Maratona Vila Chã, Seia).

Finalmente, Maria Teresa Bernardo (Leões da Fronteira) e José Silva (Maratona Vila Chã) são os campeões distritais de masters.