12-01-2017 17:14

Encontro da Academia Europeia de Direção de Banda em Fornos de Algodres

A vila de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, acolhe, entre amanhã e domingo, o quarto Encontro da Academia Europeia de Direção de Banda (AEDB), com orientação do maestro holandês Jan Cober.

A AEDB iniciou a sua atividade no dia 26 de fevereiro de 2014, com vinte alunos portugueses e espanhóis, disponibilizando um corpo docente internacional de reconhecido valor, nomeadamente Javier Viceiro (principal professor de direção de orquestra), Jan Cober (principal professor convidado de direção de orquestra), António Cantal (análise musical, treino auditivo e orquestração) e André Granjo (repertório).