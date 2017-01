12-01-2017 16:14

Câmara vai atribuir nome de Mário Soares a rua ou praça de Belmonte

A Câmara de Belmonte deliberou hoje atribuir o nome de Mário Soares a uma rua ou praça da vila.

A decisão foi tomada por unanimidade na reunião do executivo, que também aprovou um voto de pesar pelo falecimento de «uma das figuras marcantes da política portuguesa no séc. XX, um europeísta, defensor da liberdade e da democracia e que ocupou os lugares de maior relevo no panorama político nacional».

Segundo a autarquia, a rua ou praça a batizar com o nome do ex-Presidente da República será escolhida «oportunamente» e a respetiva placa toponímica será descerrada a 26 de abril deste ano, no decurso das celebrações do feriado municipal de Belmonte.