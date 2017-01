11-01-2017 18:27

Gouveia recebe workshop de Coaching Parental

Decorre amanhã, pelas 10 horas, o workshop de "Coaching Parental: os valores e os limites no trabalho com as famílias". O evento, organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia, terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira (Gouveia). Esta ação será dinamizada por Ângela Belo e Sandra Coelho, autoras do livro “Family Coaching”. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, podendo ser feita através de e-mail ou telefone.