11-01-2017 17:42

Marín Garcia expõe na galeria AADE, em Pinhel

As Aldeias Históricas vistas pelo artista plástico Marín Garcia é a proposta da galeria de arte AADE, em Pinhel. Inaugurada no domingo, a exposição está patente até 4 de março no espaço da Rua Dr. Dinis da Fonseca.