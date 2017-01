11-01-2017 17:04

Curso de Iniciação Teatral em Seia

A Casa Municipal da Cultura de Seia tem abertas as inscrições, até ao final do mês, para o décimo Curso de Iniciação Teatral, que decorrerá de fevereiro a junho, com orientação do encenador Alexandre Sampaio. O curso funcionará em horário a definir no seio do grupo de participantes, prevendo-se uma sessão semanal de duas horas e meia. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas na Casa Municipal da Cultura de Seia, pelo telefone 238 310 293 ou pelo endereço de correio eletrónico casacultura@cm-seia.pt.