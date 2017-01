11-01-2017 16:40

Inscrições abertas para o concurso de Cozinha Solar

Estão a decorrer até ao dia 31 de janeiro as inscrições para a terceira edição do concurso de Cozinha Solar, organizado pelo Núcleo Regional da Guarda da Associação Ambientalista Quercus e pelo Instituto Politécnico local. O concurso é dirigido a todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do secundário ou ensino equivalente, sendo que para além das escolas do distrito da Guarda podem concorrer as escolas dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.