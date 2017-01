11-01-2017 15:45

Futuro do Centro Educativo do Mondego continua em aberto

Está para breve a abertura do Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde, que deverá resultar no encerramento do Centro Educativo do Mondego, na Guarda. A notícia foi avançada em alguns órgãos de comunicação e pelo CDS-PP, num comunicado onde faz duras críticas ao atual governo.

No documento, os centristas guardenses pedem à Câmara que «tome uma posição sobre esta matéria no sentido de fazer reverter uma decisão penalizadora do concelho da Guarda e das suas pessoas». Ao PS é atribuído «o fardo da responsabilidade política pelo encerramento de mais um serviço no interior», mas as críticas também vão para o Bloco de Esquerda e PCP por terem votado contra uma moção do grupo do CDS-PP na Assembleia Municipal em defesa do Centro Educativo do Mondego. Questionado sobre este assunto, Álvaro Amaro garantiu que a Câmara da Guarda «tomará uma posição no momento certo». Por agora, o presidente disse acreditar «no diálogo entre as instituições» e adiantou ter sido informado pelo diretor-geral que «estava em marcha a saída dos jovens do centro educativo, mas que tinha duas condições: os níveis de ocupação iam aumentar, redefinindo as suas funções, e ninguém ia para o desemprego». Se assim for, Álvaro Amaro considera que se «mantém intocável a importância da instituição para a economia da Guarda e esse é o meu propósito».