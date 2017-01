10-01-2017 18:07

Exposição de fotografia no Café Concerto do TMG

O Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe, até 28 de janeiro, a exposição de fotografia "10.000 km entre São Petersburgo e Chengdu". A mostra teve início hoje (16 horas) e, segundo o fotógrafo (Miguel Prata), «este portfólio é o registo fotográfico de uma viagem de 45 dias realizada entre maio e junho de 2016». «Desloquei-me, principalmente, de comboio, através da icónica ferrovia Transiberiana, tendo visitado três países: Rússia, Mongólia e China», referiu.