10-01-2017 14:58

ULS da Guarda apela aos cidadãos que ajudem «a travar» propagação da gripe

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda apela aos habitantes da região que tenham sintomas de gripe para que não recorram de imediato às urgências hospitalares.

«Dirija-se primeiro ao seu Centro de Saúde ou ligue para Saúde 24 através do 808 24 24 24. Do outro lado da linha há um profissional de saúde habilitado para o ajudar. Ajude a travar a propagação da gripe e evite congestionar o Serviço de Urgências do Hospital», refere a ULS em comunicado.

Segundo a administração, as equipas de profissionais de saúde foram reforçadas e há ainda «uma equipa de Relações Públicas para ajudar a dar uma resposta rápida e eficaz» a quem necessitar dos serviços.