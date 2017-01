10-01-2017 14:15

Mulher detida em Vila Nova de Foz Côa

A GNR anunciou hoje a detenção, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, de uma mulher de 42 anos, por posse ilegal de armas. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, a mulher foi detida no âmbito de uma busca domiciliária e estava na posse de uma espingarda semiautomática calibre 12, de uma espingarda de canos laterais do mesmo calibre, de um revólver calibre 32, de uma pistola de 6,35 milímetros e de 124 munições de vários calibres. A suspeita foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência, adianta a GNR.