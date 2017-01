10-01-2017 10:54

Ricardo Raimundo hoje no Café Literário

O primeiro Café Literário deste ano realiza-se hoje, às 21h30, no Café Covilhã Jardim e conta com a intervenção de Ricardo Raimundo.

O autor nasceu em Lisboa a 24 de novembro de 1981. Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2003, e, em 2006 tornou-se mestre em História Moderna pela mesma faculdade.

É colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e, ao longo do seu percurso académico, tem publicado, em revistas da especialidade, diversos trabalhos sobre fontes inéditas depositadas no Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo.

Colaborou no Dicionário Histórico das Ordens e Instituições afins em Portugal (2010), na obra Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte: uma História Centenária (1914-2014) e é autor dos livros Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal (2011); Escândalos da Monarquia Portuguesa (2013) e Os Maus da História de Portugal (2014).