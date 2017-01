09-01-2017 11:18

Paços da Serra assume liderança na IIª Divisão

O Paços da Serra venceu, ontem, em casa o Vila Franca das Naves por 2-1 e assumiu o comando do campeonato, contando um ponto de vantagem sobre o adversário de domingo.

Já o Foz Côa foi a Celorico da Beira ganhar 3-1 à equipa local e o Guarda Unida empatou 2-2 no terreno da ADC Castelos, que somou o primeiro ponto da época. A outra equipa do concelho de Pinhel, o Pala, perdeu 5-1 em Casal de Cinza. Nesta jornada folgou o Freixo de Numão (6º).