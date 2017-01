09-01-2017 10:56

Tudo na mesma no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

A 13ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda decorreu sem surpresas com as equipas da frente a vencerem e a deixarem tudo na mesma.

O líder Fornos de Algodres teve uma vitória suada em São Romão por 1-0, enquanto o Sp. Mêda recebeu e derrotou o Estrela de Almeida por 4-0 e continua a três pontos dos fornenses.

O Aguiar da Beira alcançou o Sp. Sabugal na terceira posição da geral ao vencer 2-0 em Manteigas e aproveitou o empate a zero no dérbi raiano, que opôs os sabugalenses ao Soito. Nos restantes jogos, o Trancoso ganhou 3-0 em casa ao Vilanovenses e o Vila Cortês do Mondego deixou o último lugar da tabela após vencer 2-1 em Vilar Formoso, que passou a ser o lanterna vermelha. No domingo folgou o Figueirense.