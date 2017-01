08-01-2017 12:14

Quatro foz-coenses morrem em acidente em França

Quatro pessoas morreram este domingo e outras 27 ficaram feridas, incluindo três em estado grave, num acidente de autocarro que transportava emigrantes portugueses em Lyon, numa estrada no centro da França, segundo um balanço provisório das autoridades. Ocupavam o autucarro 32 passageiros, que teriam partido de Vila Nova de Foz Coa.

Entre os feridos graves está uma criança de dois anos, avança a imprensa francesa. O acidente ocorreu por volta das 04h30 (03h30 em Lisboa), perto da localidade de Charolles, no município de Saône-et-Loire, no centro de França, e envolveu um autocarro com cerca de 40 lugares, segundo a edição online da Creusot-Info, citada pela agência francesa France Press.