Maratona de Belmonte realiza-se hoje

Decorre hoje, em Belmonte, a “BTT - Maratona e Meia Maratona”, organizada pela Casa do Benfica local.

Os participantes da meia maratona terão pela frente cerca de 40 quilómetros, enquanto a maratona será de 70 quilómetros, aproximadamente. O ponto de partida está marcado para o Largo do Castelo, às 9 horas, e no final da prova haverá um almoço convívio.

A prova vai ter como convidados os ciclistas David Rodrigues, guardense que corre pela Rádio Popular/Boavista; Tiago Craveiro, manteiguense campeão Nacional XCM em Paraciclismo e o “rei da montanha” Carlos Russo, título conquistado este ano na primeira edição do TMM da responsabilidade da Associação de Ciclismo da Beira Interior.