07-01-2017 21:50

Sporting da Covilhã empata em casa

Terminou empatado a um golo o jogo desta tarde entre o Sporting da Covilhã e o Freamunde, a contar para para a 21.ª jornada da II Liga.

Os serranos, a jogar em casa, entraram bem na partida e chagaram ao intervalo a ganhar, mas não conseguiram manter a vantagem até ao final. O primeiro golo surgiu aos 44 minutos, com a assinatura de Pintassilgo.

A 10 minutos do final, Jorge, numa distração da defensiva serrana, repôs a igualdade no marcador.

Apesar do empate, o Sporting da Covilhã segue num tranquilo 10.º lugar.