07-01-2017 15:21

Terra Sonâmbula no Rio de Janeiro e Centro Cultural de Belém

A ESTE - Estação Teatral atua este mês no Rio de Janeiro e no Centro Cultural de Belém (Lisboa) com a peça “Terra Sonâmbula”.

A apresentação na cidade carioca tem lugar no Teatro Cacilda Becker, de 12 a 15 de janeiro, e acontece com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e, no Brasil, com a parceria de produção da ECOAR e apoio da Funarte. A companhia do Fundão subirá depois ao palco da Sala Estúdio do CCB entre os dias 26 e 29 (em horários diferentes). Criado a partir do romance homónimo de Mia Couto, “Terra Sonâmbula” tem dramaturgia e encenação de Nuno Pino Custódio, em cocriação com Rosinda Costa, Alexandre Barata e Pedro Fino. A interpretação é de Rosinda Costa e do músico Alexandre Barata. Estreada a 13 de novembro de 2015, a 28ª criação da ESTE resultou do encontro, em Maputo (Moçambique), de Nuno Pino Custódio com a atriz Rosinda Costa (Teatro do Vestido) e Mia Couto, galardoado em 2011 com o Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI).