07-01-2017 13:15

PS Guarda «aplaude» conclusão da modernização da Linha da Beira Baixa

A Federação do PS da Guarda «aplaude» o lançamento do concurso público para a modernização e eletrificação do troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa e o projeto de concordância das Linhas da Beira Baixa e da Beira Alta na Guarda.

«Uma vez mais o Governo do PS cumpre com o prometido e mostra-se empenhado em diminuir as assimetrias entre o litoral e o interior», refere, em comunicado, a estrutura distrital liderada por António Saraiva. No documento, o PS lamenta ainda «profundamente a incompetência do atual executivo camarário da Guarda que não foi capaz de influenciar o anterior governo do PSD/CDS – que sempre discriminou a nossa região – para a concretização deste tipo de investimento e consequente criação do maior porto seco do país no concelho, denotando grande falta de visão e estratégia na gestão autárquica, uma vez que os gastos vão em sentido contrário ao que era desejável para o progresso do concelho e da região».