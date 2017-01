07-01-2017 12:19

Concertos para celebrar 2017 em Almeida, Covilhã, Guarda e Seia

Como manda a tradição, há vários concertos agendados para o fim-de-semana para celebrar a chegada do novo ano.

O primeiro acontece hoje (21h30) no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia e tem como intérprete a Orquestra da Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE). A entrada é livre. Amanhã (15 horas) há um Concerto de Reis no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso, onde a ASTA e a Academia de Música de Pinhel apresentam o projeto “Nós queremos mudar o mundo”. A organização, a cargo da autarquia de Almeida, apela aos espetadores que contribuam com géneros alimentares. No mesmo dia (16 horas), mas na Igreja da Misericórdia da Covilhã, atuam o Coro da Academia Sénior da Covilhã, dirigido pela maestrina Catarina Cunha, o Coro do Orfeão da Covilhã, dirigido por Paulo Serra, e o Coro Misto da Beira Interior, dirigido por Luís Cipriano, que vão interpretar peças de Natal.

Na Guarda será coro Capella Ægitaniensis que proporcionará um Concerto de Reis na Igreja de S. Miguel, na Guarda-Gare, às 16 horas. Com acompanhamento e alternância de órgão a cargo de José Luís Farinha e direção de Daniel Cordeiro, o recital compreende três tempos sequenciais do Mistério do Verbo de Deus Encarnado: a Anunciação do Anjo, o Nascimento de Jesus e a Adoração dos Magos. Serão executadas obras de Christopher Tye (1505-1573), Thomas Tallis (1505-1595), Hans Leo Hassler (1564-1612), Felix Mendelssohn (1809-1847), Boris Ord (1897-1961), David Willcocks (1919-2015), John Rutter (1945) e Miguel Cordeiro (1978).