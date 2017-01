06-01-2017 17:13

Combustíveis descem segunda-feira

Pela primeira vez em sete semanas, os combustíveis vão descer na próxima segunda-feira.

No caso do gasóleo o valor atual desce um cêntimo. Já a gasolina desce meio cêntimo por litro.

Em seis semanas, o valor do gasóleo ficou dez cêntimos mais caro e a gasolina subiu cerca de nove cêntimos.