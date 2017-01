05-01-2017 18:55

Mário Patrão vigésimo hoje no Dakar

Mário Patrão (KTM) foi hoje 20º da quarta etapa do Rali Dakar e deu um grande salto na classificação geral, onde ocupa agora a 23ª posição.

O piloto de Paranhos da Beira (Seia) cortou a meta 33m45s depois do vencedor, Matthias Walkner (KTM). O australiano conseguiu superar o espanhol Joan Barreda (Honda), nos quilómetros finais da tirada, que ligou San Salvador de Jujuy (Argentina) a Tupiza (Bolívia) e teve 416 cronometrados.

O destaque da jornada foi o abandono do australiano Toby Price (KTM), vencedor do Dakar 2016 e favorito à conquista da prova em 2017. O piloto sofreu uma queda a 30 quilómetros do final da etapa e foi obrigado a desistir.