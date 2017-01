05-01-2017 15:46

Concurso de novos talentos em Belmonte

Está a decorrer em Belmonte o concurso “À descoberta de Novos Talentos” na área da música, numa iniciativa da autarquia.

O objetivo deste desafio é «dar oportunidade a novos grupos ou artistas individuais da região», bem com dinamizar o auditório municipal. De acordo com o regulamento, podem participar músicos com idade igual ou superior a 15 anos, que não tenham contrato com nenhuma editora e não tenham ainda gravado temas originais.

Os interessados devem inscrever-se através do email cultura@cm-belmonte.pt até 30 de janeiro e enviar maquete de um tema original ou de uma versão de um tema de outrem. O município acrescenta que cada banda ou artista individual concorrente vai atuar durante o primeiro trimestre deste ano no auditório municipal de Belmonte, sendo que o calendário dos concertos será organizado segundo a ordem de chegada das inscrições recebidas.

Cada participante vai tocar 30 minutos e será avaliado por um júri constituído por um membro do executivo belmontense e um elemento da Escola de Música, da Banda Filarmónica de Caria e da Banda Filarmónica de Belmonte. O prémio para o grupo ou artista vencedor será a atuação nas Festas do Concelho, em abril.