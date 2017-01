05-01-2017 11:49

Hospitais da região recebem 81 internos

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e o Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) contam desde segunda-feira com 81 médicos internos.

Trinta e nove novos médicos iniciaram a sua atividade na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Os clínicos repartem-se pelo Ano Comum (27), em que vão rodar por diferentes serviços hospitalares, nomeadamente Medicina, Cirurgia e Pediatria, bem como pelos centros de saúde da Guarda, Guarda-Gare, Ribeirinha e Saúde Pública.

Além disso, terão ainda dois meses em que poderão escolher entre uma área médica ou uma médico-cirúrgica. No caso dos médicos que avançam para a Formação Específica (12) serão distribuídos pela Medicina Interna (3), Medicina Geral e Familiar (4), Psiquiatria (1), Pediatria (1), Pneumologia (1), Saúde Pública (1) e Medicina Intensiva (1).

A ULS guardense recorda que a Pediatria e a Medicina Intensiva foram duas áreas do Sousa Martins que receberam recentemente a idoneidade formativa pelo Colégio de especialidade. No mesmo dia o Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) acolheu 42 internos, dos quais 35 são do Ano Comum e sete da Formação Específica que vão trabalhar nas especialidades de medicina Interna (2), Cirurgia (1), Ortopedia (1), Pneumologia (1), Patologia Clínica (1) e Pediatria (1).