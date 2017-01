05-01-2017 10:46

10 milhões para apoiar projetos turísticos no interior

A Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, com uma dotação de 10 milhões de euros, foi publicada na sexta-feira no “Diário da República”.

Esta medida destina-se a apoiar o desenvolvimento dos projetos turísticos previstos no Programa Nacional para a Coesão Territorial. Serão abrangidos projetos que promovam a valorização do património e dos recursos endógenos das regiões e a diversificação da oferta, nomeadamente de passeios de bicicleta e caminhadas (cycling & walking), turismo de natureza, turismo equestre, revitalização das termas e dinamização turística das aldeias.

Estão ainda incluídas iniciativas que visem a estruturação de programas de visitas turísticas no interior e o desenvolvimento de calendários de eventos com potencial turístico e com impacto internacional. O regulamento desta linha de apoio prevê que o financiamento de projetos de entidades públicas e privadas ascende a 90 por cento do valor das despesas elegíveis. O prazo de candidaturas está em vigor durante o ano de 2017.