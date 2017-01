04-01-2017 18:28

Nacional de Motocrosse volta a passar por Fernão Joanes

A Federação Portuguesa de Motociclismo já divulgou o calendário da próxima época de motocrosse e do enduro.

Tal como no último ano os campeonatos nacionais de motocross voltam a contar com nove etapas, entre elas a de Fernão Joanes (Guarda), agendada para 28 de maio. Em 2017, a federação vai estrear uma nova classe, a dos 125 2T, que dividirá as pistas juntamente com as MX2 e destina-se a motos com motores a dois-tempos com cilindradas entre os 125cc e os 144cc de capacidade sem limite de idade para os participantes.

A região vai ainda acolher duas provas internacionais: o Europeu MX 65 e 85cc em Fernão Joanes (27 e 28 de maio) e o Europeu de Enduro em Gouveia (29 e 30 de abril).