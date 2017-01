04-01-2017 17:48

Mais de 9.400 horas de voluntariado na ULS da Guarda em 2016

O grupo de voluntários da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda prestou um total de 9.466 horas de voluntariado até ao final de novembro de 2016, anunciou a administração.

Segundo a informação, os voluntários realizaram 2.014 horas de apoio aos utentes da Ortopedia e 1.104 horas na Medicina do Hospital Sousa Martins, na Guarda. Cirurgia (520 horas) e Consultas externas (574) foram outras especialidades com mais serviço de voluntariado. No Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, a Liga de Amigos do Hospital doou aos utentes 5.254 horas.