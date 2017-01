04-01-2017 16:28

Eugénio de Andrade invade BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, inicia 2017 com um ciclo dedicado ao poeta Eugénio de Andrade (1923-2005).

Exposições, conferências, documentários, oficinas de expressividade discursiva e sessões de contos são algumas das atividades programadas para este mês. A partir de amanhã, as exposições “Raiz das palavras” e “Variações sobre o corpo” estão abertas ao público e amanhã (18 horas) será exibido o documentário “Coração habitado”, sobre a história e vida do escritor natural da Póvoa da Atalaia (Fundão).

Já no dia 19, Carlos Mendes de Sousa, autor da obra “A metáfora em Eugénio de Andrade”, estará na BMEL para a conferência “Eugénio de Andrade: no prato da balança um verso basta”. Dois dias depois realiza-se uma oficina sobre expressividade discursiva, destinada a atores, declamadores, professores e locutores.

Também os mais novos terão a oportunidade de contactar com a obra do poeta, pois “Aquela nuvem e outras” é o livro escolhido para atividades com as crianças dos jardins-de-infância, do primeiro ciclo do ensino básico e dos ATL nas sessões da “Quinta dos Contos” nos dias 12 e 26.