04-01-2017 16:00

Resiestrela mantém certificação pelo sexto ano consecutivo

A Resiestrela renovou a certificação do seu sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e segurança, higiene e saúde no trabalho.

O reconhecimento foi obtido após a entidade certificadora, a TÜV Rheinland Portugal, ter realizado a necessária auditoria anual. A certificação envolve todos os processos e atividades da empresa e abrange a totalidade das suas instalações. Além do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira (Fundão), também as Estações de Transferência e Ecocentros situados em 14 municípios, entre os quais o da Guarda, são abrangidos pelo sistema de gestão. A Resiestrela é responsável pelo sistema de gestão e valorização de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso. Serve atualmente uma população de cerca de 194 mil habitantes.