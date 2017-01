04-01-2017 15:25

Freguesia da Guarda edita revista dedicada aos “40 anos do Poder Local”

A freguesia da Guarda lançou ontem, após o fecho desta edição, a revista “40 Anos do Poder Local”.

Com textos de professores e investigadores da cidade, a publicação contam mais de uma centena de páginas e aborda temas alusivos ao poder local, à história político-administrativa, ao Solar dos Póvoas e onde consta, ainda, um estudo de caso de um país europeu. Ainda no âmbito do quadragésimo aniversário de poder local, a freguesia da Guarda realizará uma sessão de homenagem aos autarcas eleitos no dia 27 deste mês, no grande auditório do TMG (21h30). Além destas iniciativas, a Junta vai organizar este ano uns jogos florais, o orçamento participativo e, em abril, promoverá uma conferência sobre o tema da liberdade. Nesse mês, os trabalhos concorrentes aos jogos florais serão divulgados numa exposição coletiva.