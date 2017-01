03-01-2017 11:18

Valor do Complemento Solidário para Idosos sobe 0,5 por cento

O valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi fixado, este ano, em 5.084,30 euros por ano, 423,69 euros por mês, mais 0,5 por cento face a 2016, segundo uma portaria hoje publicada. Os últimos dados do Instituto de Segurança Social (ISS) indicam que, em novembro, 160.923 idosos beneficiaram do Complemento Solidário para Idosos, o que representa um aumento de 0,44 por cento em relação aos 160.215 idosos que receberam esta prestação social em outubro. O Complemento Solidário para Idosos é um apoio em dinheiro, pago mensalmente aos idosos de baixos recursos com mais de 66 anos.