03-01-2017 10:46

Fábrica de calçado inicia hoje laboração em Belmonte

Uma fábrica de calçado começa hoje a laborar em Belmonte e deverá criar entre 50 a 60 postos de trabalho quando estiver a funcionar em pleno.

Segundo o empresário responsável pelo investimento, António Ferreira, «Nesta primeira fase, criámos entre 20 a 25 postos de trabalho porque vamos começar a laborar em instalações provisórias e apenas com o corte e a costura, mas quando tivermos tudo pronto podemos vir a empregar entre 50 a 60 pessoas».

A maioria dos trabalhadores da "Classic Belmonte Shoes" será recrutada no concelho. A fábrica situa-se num pavilhão cedido pela autarquia, mas o objetivo é construir um edifício de raiz na zona industrial, cuja obra deverá arrancar no primeiro trimestre deste ano e terá de estar concluída até 2018.