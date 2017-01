03-01-2017 00:14

Vento forte causa prejuízos em S. Paio (Gouveia)

O vento forte registado na tarde de segunda-feira em S. Paio, no concelho de Gouveia, provocou quedas de árvores e de muros e causou danos em telhados.

«Foi uma situação muito local e tudo indica que tenha sido um mini tornado. Foram dez segundos de pavor. Alguns [habitantes] dizem que parecia um avião a despenhar-se e outros que parecia um camião a rebolar na estrada», adiantou a presidente da Junta de Freguesia. Segundo Glória Lourenço, a situação ocorreu pouco depois das 18 horas, apenas numa zona da aldeia, e causou danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro.

«Passou pelo campo de futebol e derrubou totalmente o muro de proteção, destelhou casas, arrancou chaminés, derrubou algumas árvores, cedros e pinheiros enormes, que caíram sobre os fios da eletricidade e provocaram o corte de energia elétrica», acrescentou a autarca.

«Não há feridos, nem houve necessidade de realojar ninguém», afirmou Glória Lourenço. Os prejuízos vão ser apurados na terça-feira, com a colaboração de elementos da Câmara de Gouveia e do serviço de Proteção Civil. No local da ocorrência estiveram elementos da PSP, da GNR, da Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, entre outras entidades, que desimpediram as vias, retiraram as árvores e restabeleceram a energia elétrica na área atingida, tendo a situação ficado normalizada cerca das 21 horas.