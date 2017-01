02-01-2017 22:45

Sp. Covilhã perde 4-0 em Braga para a Taça da Liga

Desta vez não houve surpresas em Braga, onde o Sporting local derrotou o Sp. Covilhã por 4-0 no segundo jogo do grupo C da terceira fase da Taça CTT.

Os golos foram marcados por Ricardo Horta (26' e 81'), Rodrigo Pinho (66') e Rui Fonte (55'). Com esta vitória os arsenalistas "vingaram" a eliminação da Taça de Portugal pelos comandados de Filipe Gouveia.