02-01-2017 18:02

ARS Centro apela a lares para que não enviem idosos diretamente para urgências

O presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) apelou hoje para que os lares não enviem diretamente os utentes para as urgências sem antes consultarem o médico afeto às instituições.

A «esmagadora maioria das pessoas que vão às urgências são idosos» e parte deles «vêm diretamente dos lares sem verem antes médico nenhum», afirmou José Tereso, em Coimbra.

De acordo com o responsável, os idosos não devem ser enviados pelos lares «diretamente para as urgências», devendo primeiro ser consultados pelo médico da instituição. José Tereso sublinhou que, desde dezembro, a entidade está a promover «ações de formação para os profissionais dos lares de idosos» nos seis distritos da região, numa iniciativa que deve decorrer durante todo o primeiro trimestre de 2017.

A ação de formação visa «melhorar a assistência, combater a infeção nosocomial e melhorar as práticas de prescrição de antibióticos por causa das multirresistências», acrescentou o presidente da ARS Centro, adiantando que o pico da gripe deve ocorrer «daqui a 15 dias».

José Tereso falava aos jornalistas à margem da cerimónia de receção aos novos internos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).