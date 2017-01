02-01-2017 15:32

Mário Patrão 29º na primeira etapa do Rali Dakar

Mário Patrão (KTM) terminou hoje a primeira etapa das motos do Rali Dakar na 29ª posição, a 2m38s do vencedor, o francês Xavier de Soultrait (Yamaha).

Paulo Gonçalves (Honda) foi o melhor português da jornada tendo cortado a meta no quinto lugar, com o tempo de 28m48s. A primeira etapa cronometrada, de 39 quilómetros, fez parte da ligação Assunção (Paraguai) e Resistência (Argentina)

O pódio ficou completo com o espanhol Juan Pedrero (Sherco TVS) na segunda posição e o norte-americano Ricky Brabec (Honda) na terceira. Quanto aos pilotos lusos, Joaquim Rodrigues (Hero) foi o segundo melhor (16º) e Hélder Rodrigues (Yamaha) o terceiro (27º). O senense Mário Patrão foi assim o quarto melhor representante nacional na prova.

Na terça-feira disputa-se a segunda etapa, entre Resistência e San Miguel de Tucumán, com um total de 803 quilómetros, dos quais 275 cronometrados.