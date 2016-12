30-12-2016 17:19

Mário Patrão «confiante» para Rali Dakar

Está tudo pronto para Mário Patrão (KTM) por as mãos no acelerador e entrar em competição no Rali Dakar, que começa segunda-feira.

A mais famosa prova do todo-o-terreno mundial decorre na América do Sul e o piloto está confiante «num bom lugar». Depois da lesão grave que sofreu no passado mês de maio e que «comprometeu toda a preparação», o “motard” de Paranhos da Beira (Seia) chegou mesmo a ponderar não participar na edição deste ano do rali que se realiza no Paraguai, Bolívia e Argentina.

Até novembro manteve-se a incógnita se conseguiria estar apto mas uma radiografia deu-lhe as melhores notícias e «eu não podia perder esta oportunidade», confessa Mário Patrão. Seguiram-se dois meses «intensos» de preparação, de forma a que recuperasse os meses em que esteve parado e sempre com um objetivo em mente: «A minha missão é ficar entre os primeiros vinte classificados», assume.

Na última edição Mário Patrão classificou-se em 13º lugar, a sua melhor classificação de sempre na mítica prova de resistência, e agora sente «a responsabilidade do bom desempenho do ano passado».

O senense tem consciência que «não será fácil melhorar», mas garante que é «um objetivo dentro das minhas possibilidades». Mesmo admitindo que «as condições não são as mesmas de 2016», o piloto da KTM não dúvida que «fizemos tudo o que pudemos e faremos o melhor que sabemos para representar a nossa equipa e o nosso país». O Rali Dakar termina a 14 de janeiro e conta com dez “motards” portugueses inscritos.